Dieci proiettili contro un’auto parcheggiata in strada: paura nella notte a Portici In totale, sono stati rinvenuti in strada 12 bossoli. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Notte di paura a Portici, cittadina all'ombra del Vesuvio, nella provincia di Napoli: questa notte, ignoti hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco in via Dalbono. Un'automobile che si trovava parcheggiata in strada, una Fiat Panda, è stata crivellata di proiettili: dieci i colpi di pistola che hanno colpito la vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Torre del Greco, che hanno rinvenuto sul manto stradale 12 bossoli calibro 9.

Soltanto lo scorso 18 settembre, pochi giorni fa, a Portici si è verificata un'altra sparatoria. In via San Cristoforo, a pochi metri da un parco giochi, intorno alle ore 20, ignoti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. Intervenuti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato che due giovani erano rimasti feriti: ai poliziotti, hanno raccontato di essere stati coinvolti in un incidente stradale, ma gli agenti non hanno trovato traccia di nessun sinistro avvenuto in quel momento. È probabile, quindi, che i due giovani siano rimasti feriti dai proiettili esplosi in strada.