Sparatoria vicino a un parco giochi pieno di bambini a Portici: feriti due giovani Verso le 20 di oggi lunedì 18 settembre vicino a un parco giochi di Portici (Napoli) sono stati esplosi colpi di pistola: alcuni testimoni raccontano di una rissa tra giovani.

A cura di Giorgia Venturini

A Portici pochi minuti dopo gli spari

Momenti di paura a Portici, alle porte di Napoli. Qui in via San Cristoforo, a pochi metri da un parco giochi, sarebbero stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco verso le 20 di oggi lunedì 18 settembre. Cosa sia successo è ancora tutto da capire ma gli spari sono stati subito segnalati agli agenti della polizia che si sono precipitati sul posto. Al momento sembrerebbe che la polizia abbia trovato alcuni bossoli conficcati nel muro: alcuni testimoni hanno raccontato che i colpi sarebbero stati sparati da alcuni giovani al termine in una rissa.

In tanto hanno spiegato di aver vissuto un momento di panico soprattutto perché poco distante c'è un bar molto frequentato e un parco urbano: entrambi i luoghi al momento degli spari erano ancora popolati anche da diversi bambini. La gente ha iniziato scappare. Sul posto i soccorritori hanno trovato due giovani feriti: avrebbero raccontato di essere stati coinvolti in un incidente stradale, ma nessun incidente risulta alle forze dell'ordine.