Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada: ritrovate in container al Porto di Salerno

Una delle auto rubate in Canada e ritrovate al Porto di Salerno

Dal Canada alla Guinea, passando per Salerno. Questo il tragitto a cui erano destinate 10 auto di grossa cilindrata, rubate in Canada e ritrovate in alcuni container al Porto di Salerno. L'operazione che ha portato al ritrovamento delle vetture oggetto di furto è partita grazie alla segnalazione della Royal Canadian Mounted Police: così, personale dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Campania 2, unitamente agli operatori della Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e ai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, hanno ispezionato le merci in transito nello scalo portuale della città, rinvenendo le 10 autovetture di grossa cilindrata, di marca Honda e Toyota, del valore di circa 500mila euro.

La Royal Canadian Mounted Police aveva segnalato il transito di un container al Porto di Salerno contenente tre autovetture rubate sul territorio canadese. La successiva attività investigativa ha portato le forze dell'ordine italiane e rintracciare la totalità di 11 container, partiti da Montreal e diretti in Guinea, contenenti le 10 automobili: di queste, nove sono risultate provento di furto in Canada, mentre la decima era stata utilizzata come carico di copertura di uno dei container ispezionati. Le vetture, poste sotto sequestro, saranno successivamente rimpatriate per essere restituite ai legittimi proprietari; proseguono le indagini delle autorità canadesi per rintracciare gli autori dei furti.