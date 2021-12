Diciassettenne accoltellato e ridotto in fin di vita a Napoli, presi due minorenni Due minorenni sono stati collocati in comunità di recupero, accusati di avere picchiato e accoltellato un 17enne la sera del 23 novembre scorso a Napoli.

Hanno appena 15 e 16 anni i due presunti responsabili del grave ferimento di un ragazzo poco più grande, accoltellato a Napoli nella tarda serata dello scorso 23 novembre. Il giovane, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, dove era arrivato in pericolo di vita, era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

I due minorenni sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato, in esecuzione di una ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal gip del tribunale per i Minorenni; sono gravemente indiziati del reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Il 15enne e il 16enne, sottoposti all'interrogatorio in presenza del legale di fiducia, hanno confessato l'aggressione e ammesso le proprie responsabilità. Dopo le formalità di rito i due sono stati condotti presso delle comunità di recupero.

Le indagini erano partite subito dopo il ricovero del 17enne, come da prassi le forze dell'ordine erano intervenute al Pellegrini su segnalazione dei sanitari. Nei giorni successivi gli investigatori hanno ricostruito la dinamica di quell'aggressione. All'origine, stando a quanto accertato dagli agenti, c'erano delle vecchie frizioni tra i tre giovanissimi, dei precedenti litigi. La sera del 23 novembre i due avrebbero incrociato casualmente la vittima e l'avrebbero inseguita, bloccandola in via Stella; lì l'avrebbero colpita prima con calci e pugni, poi sarebbero partiti i numerosi fendenti, sferrati con un coltello di 16 centimetri. L'arma è stata rinvenuta e sequestrata in casa di uno dei due minori nel corso delle indagini.