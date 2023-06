Diciannovenne in ospedale col polmone perforato, accoltellato alla Sanità Un 19enne è stato accoltellato nel rione Sanità, ha un polmone perforato; sarebbe stato aggredito durante un litigio tra giovani ieri sera.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 19enne napoletano è stato ricoverato nella tarda serata di ieri, 1 giugno, con una ferita da coltello al torace: la lama ha perforato un polmone, il ragazzo è in prognosi riservata e in gravi condizioni ma i medici avrebbero escluso il pericolo di vita. Sarebbe stato aggredito nei pressi del campo di calcetto di vico San Gennaro, nel rione Sanità. Procede la Polizia di Stato.

Il giovane è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Cto e affidato alle cure dei sanitari per ferite da punta e taglio all'emitorace e all'addome. Al Pronto Soccorso, in seguito alla segnalazione pervenuta, come da prassi in questi casi, sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Carlo Arena. Il 19enne, che risulta avere dei precedenti penali non associativi, ha dichiarato di essere stato colpito da un coetaneo durante un litigio che sarebbe scoppiato per futili motivi. La sua versione resta per il momento al vaglio degli investigatori.