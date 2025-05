video suggerito

Dializzato si sente male, auto impazzita investe ciclisti e si schianta su una serra: ferito 62enne Incidente sulla strada che da Pugliano Macchia porta a Montecorvino Rovella. Ferito ciclista 62enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si sente male al volante, perde il controllo dell'auto e investe due ciclisti. Poi si schianta contro il tendone di una serra. Brutto incidente stradale questa mattina, sabato 17 maggio 2025, in provincia di Salerno, sulla strada che da Pugliano Macchia porta a Montecorvino Rovella. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale e i volontari del Vopi del 118, con un'ambulanza. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'auto, un uomo di circa 40 anni, dializzato, si sarebbe improvvisamene sentito male, mentre stava guidando.

Ferito un ciclista di 62 anni

L'uomo avrebbe perso il controllo dell'autovettura, andando ad investire dei ciclisti che stavano viaggiando sul margine della strada. L'impatto è stato violento. Uno dei bikers, purtroppo, un uomo di circa 62 anni, è rimasto ferito. Avrebbe riportato la frattura di tibia e perone. Le sue condizioni, però, non sarebbero giudicate gravi. Il personale sanitario ha immediatamente prestato i primi soccorsi. Dopo aver prestato le prime cure mediche al malcapitato, il 62enne è stato stabilizzato e trasportato al Pronto Soccorso ospedaliero per eventuali ulteriori accertamenti. La Polizia Locale ha avviato le indagini di rito. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e sono state acquisite le prime testimonianze per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Purtroppo non è l'unico incidente stradale avvenuto nel Salernitano. Nel corso della notte, attorno alle 2, un'auto con a bordo 4 donne si è ribaltata ad Eboli: 3 di queste sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.