Detenuto trovato con le lamette in bocca, voleva togliersi la vita: salvato dagli agenti della Penitenziaria Detenuto ha prima inghiottito delle lamette ed ha poi tentato il suicidio cercando di impiccarsi con una vestaglia: dramma sventato a Salerno.

A cura di Redazione Napoli

È stato un giorno difficile da gestire – ma purtroppo solo uno dei tanti – lo scorso venerdì, nella casa circondariale di Salerno, dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita. Il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe, col segretario regionale della Campania Tiziana Guacci spiega quanto accaduto: «L'uomo ha prima inghiottito delle lamette ed ha poi tentato il suicidio cercando di impiccarsi con una vestaglia. Tempestivo è stato l'intervento della Polizia Penitenziaria».

Guacci riferisce che, sempre ieri, «i controlli degli agenti hanno impedito l'ingresso in carcere di due telefoni cellulari, abilmente occultati in una forma di formaggio contenuta in un pacco destinato ai familiari». «Questa è la Polizia Penitenziaria – afferma il segretario del Sappe, Donato Capece – pronta ad agire con gli altri operatori e con gli stessi detenuti, come in tale evento critico al carcere di Salerno, per tutelare la vita dei ristretti. L'ennesimo tentato suicidio di una persona detenuta, sventato in tempo dalla professionalità ed attenzione dei poliziotti, dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari».