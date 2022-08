Derby di Ischia: tifoso rimane incastrato con la fede per attaccare uno striscione e perde il dito L’incidente è avvenuto prima della partita disputata in casa dell’Ischia Calcio. Inutile la corsa in ospedale per riattaccare il dito, arrivato in una borsa di ghiaccio grazie a una volante di polizia.

A cura di Redazione Napoli

Oggi è stata una giornata di grandi emozioni calcistiche per l'isola di Ischia, dove si è disputato nello stadio Mazzella il derby tra l'Ischia Calcio e il Real Forio, una partita valida per la Coppia Italia di Eccellenza Dilettanti. Ma le emozioni e la passione fuori e dentro il campo sono state smorzate da un grave incidente di cui è stato protagonista un tifoso foriano, giunto sugli spalti con largo anticipo per partecipare alla preparazione di coreografie e tifo sugli spalti del settore degli ospiti sul campo avversario.

Non è stato possibile riattaccare il dito

Il tifoso stava appendendo uno striscione preparato dai supporter per dare sostegno alla squadra ospite quando è stato vittima dell'incidente: dopo aver fissato la coreografia è saltato in terra, ma la fede è rimasta incastrata alla rete che separa spalti e campo da gioco. Il dito gli è rimasto così tranciato di netto per colpa dell'anello agganciato alla rete. Inutili purtroppo per salvare l'integrità della mano, i soccorsi del personale dell'ambulanza sul posto che ha condotto a sirene spiegate il tifoso ferito all'ospedale Rizzoli: non è stato possibile riattaccare il dito, che nel frattempo era arrivato in ospedale immerso nel ghiaccio grazie a una volante di polizia. I medici non hanno potuto fare altro che suturare la ferita alla mano.

Il derby di Ischia

Mentre l'uomo veniva trasportato in un ospedale sul continente per il decorso medico a bordo di un'ambulanza, sul campo da gioco si disputava l'attesa e accesa partita. Per la cronaca: il derby lo hanno vinto i padroni di casa dell'Ischia Calcio per 4 reti a 1.