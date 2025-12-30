Decine di cassonetti dei rifiuti rovesciati al centro di Napoli: rubate le rotelle, raid nella notte

Decine di cassonetti dei rifiuti rovesciati questa notte al centro storico di Napoli, a Corso Amedeo di Savoia, nella zona di Capodimonte. Strappate tutte le rotelle, che servono per spostarli. "Addirittura li hanno capovolti con l'immondizia dentro, assurdo – commenta Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena – Sporgeremo denuncia alle forze dell'ordine. Già in passato erano accaduto atti vandalici che avevano devastato i cassonetti e le campane dei rifiuti, danneggiati, incendiati, imbrattati. Questa volta, però, la zona del raid è vigilata dalle telecamere di videosorveglianza. Ci auguriamo che i teppisti siano stati ripresi e che possano essere individuati, identificati e sanzionati".

Giallo sulle cause del furto delle rotelle dei cassonetti

Ed è giallo sulle cause del furto delle rotelle. "Non sappiamo perché le abbiano asportate. Di solito, i vandali si accaniscono solo sui contenitori. Abbiamo chiesto anche ad Asìa, ma al momento resta il dubbio sulla motivazione". Tra i cittadini della zona, però, ci sono varie ipotesi, c'è chi immagina la possibilità di poter rivendere le ruote al mercato nero "il loro valore sarebbe di 15 euro l'una". Chi invece ipotizza che i cassonetti siano stati mutilati per altri motivi: "Hanno tolto le rotelle per non farle spostare facilmente e quindi parcheggeranno le loro auto". Solo ipotesi di residenti, è bene ribadire.

Secondo il consigliere Restaino, il raid sarebbe avvenuto tra le ore 5,30 e le 6,00 di questa mattina, martedì 30 dicembre. I teppisti avrebbero agito in gruppo, in tre, a bordo di un'auto, una Punto Bianca, con una targa di plexiglass. "A breve sporgerò denuncia. Lì ci sono le telecamere – afferma Restaino – e sicuramente verranno presi anche perché erano in auto".