Napoli, riconosce su Instagram le borse rubate: il suo fidanzato le aveva vendute ad un negozio vintage di Chiaia

A Napoli una 27enne ha riconosciuto su Instagram alcune borse griffate che le erano state rubate, esposte in vendita da un negozio vintage di Chiaia, zona "bene" di Napoli. La vicenda ha portato all’intervento dei carabinieri e alla denuncia del fidanzato della donna. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava scorrendo il profilo Instagram di un noto negozio vintage della zona di Chiaia quando ha notato alcune borse firmate messe in vendita da un influencer con decine di migliaia di follower.

La 27enne ha riconosciuto immediatamente alcuni degli accessori: si trattava delle sue borse, rubate a metà febbraio. La donna ha subito pensato al proprio compagno, un 28enne. Lo ha contattato chiedendogli di accompagnarla nel negozio di via Morelli per verificare la situazione, ma l'uomo si è rifiutato, primo sospetto.

La giovane si è quindi recata nel negozio insieme al padre e al fratello. Il titolare dell’attività ha mostrato loro le borse, ritenute verosimilmente quelle rubate nelle settimane precedenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per ricostruire l'accaduto.

Tra le ricevute di acquisto conservate dal negozio erano presenti anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. Per le quattro borse segnalate dalla 27enne risultava un unico documento: quello del fidanzato 28enne della donna. La vendita avrebbe fruttato circa 4mila euro. Dagli accertamenti dei militari è emerso anche che il 28enne, dopo essere stato contattato dalla fidanzata, avrebbe telefonato al titolare del negozio chiedendogli di ritirare dalla vendita le borse. Le borse sono state sequestrate. Il titolare del negozio è risultato estraneo ai fatti, mentre il 28enne è stato denunciato.