De Magistris, 78mila euro per il fine mandato. L’ex sindaco replica: “Con la politica non ti arricchisci, ci rimetti”

A Luigi De Magistris non è piaciuta la diffusione della notizia – a darla è stata Fanpage.it, qualche giorno fa – della determina con la quale veniva liquidata la sua indennità di fine mandato, circa 78mila euro dopo 10 anni da sindaco di Napoli. E oggi su Facebook ‘replica' alle polemiche sui social conseguenti l'articolo di Fanpage.it, ribadendo peraltro quanto già scritto chiaramente, ovvero che si tratta di una cifra stabilita in base a parametri di legge.

L'ormai ex sindaco di Napoli, uscito sconfitto dalle elezioni regionali in Calabria, si lamenta su Facebook: «Qualche volta taluno sui media, in politica o sui social tende a buttare fango anche su chi opera con le mani pulite e con assoluta onestà». E poi dice la sua:

Il discorso si sposta poi su tutta la sua visione di politica, "di lotta e di governo", come il titolo della sua biografia:

I cittadini debbono sapere che se la politica la interpreti come una missione, non solo non ti arricchisci ma ci rimetti. La politica per me è una missione, è operare per il bene comune, così come nei ruoli istituzionali si opera per servire il popolo. La politica non deve essere ricerca della poltrona per il perseguimento di fini personali o di parte .Ma è bello, per quanto mi riguarda, donare il proprio impegno con assoluta abnegazione per la comunità che si rappresenta, piccola o grande che sia. La politica può essere pulita, non è sempre sporca. E senza politica non si può cambiare in meglio la qualità della vita.