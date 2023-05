De Luca: “Sparatoria a Sant’Anastasia episodio indegno di un paese civile” “La sparatoria di Sant’Anastasia episodio indegno di un paese civile”. De Luca a tutto tondo nella consueta diretta del venerdì sui social. “Festa Scudetto del Napoli intristita dalla vicenda Spalletti”. E sull’alluvione in Romagna aggiunge: “Un po’ di demagogia e propaganda politica che comincia a diventare prevalente”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincendo De Luca ha espresso la propria solidarietà alla famiglia di Sant'Anastasia vittima innocente di una sparatoria, spiegando che "si tratta di un episodio indegno di un paese civile". Lo ha fatto nella consueta diretta del venerdì pomeriggio su Facebook, ormai un "appuntamento fisso" per il presidente della Regione Campania, che ha parlato anche dell'alluvione dell'Emilia-Romagna e dell'imminente festa scudetto del Napoli.

"Sparatoria a Sant'Anastasia episodio indegno"

Un episodio di violenza che non dovrebbe appartenere ad un paese civile": così De Luca sulla sparatoria di Sant'Anastasia di cui è stata vittima una famiglia innocente, tra cui una bambina di 10 anni finita in rianimazione. De Luca ha ribadito "la nostra solidarietà", e "un grande abbraccio alla bambina ancora ricoverata e alla famiglia", ricordando anche che si tratta di un episodio che vede protagonisti "due delinquenti" che "hanno sparato ferendo una bimba di 10 anni".

"In Romagna propaganda e demagogia prevale sugli aiuti"

Ma il presidente della Regione non ha risparmiato stoccate all'indirizzo del governo, sottolineando, oltre alla "solidarietà alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione", anche come "ci sia già qualche polemica di troppo, come la nomina del commissario. Un po' di demagogia e propaganda politica che già comincia a diventare prevalente rispetto alla necessità di interventi concreti a sostegno delle popolazioni, delle famiglie e delle imprese colpite", ha proseguito De Luca.

Leggi anche De Luca dice che Meloni è Heidi e che i ministri sono i suoi pinguini

"Festa Scudetto del Napoli intristita dalla vicenda Spalletti"

Vincenzo De Luca ha poi commentato anche la "chiusura" del campionato di calcio di Serie A appena vinto dal Napoli ed al quale ha partecipato anche la Salernitana, alla sua terza presenza in massima serie. "Al termine della stagione ci sarà la festa per lo scudetto del Napoli, un po' intristita dalla vicenda di Spalletti. Non dico nulla", ha spiegato De Luca, "si festeggerà un risultato sportivo straordinario che merita un evento, una festa e un ricordo, perché quella del Napoli in questo campionato è stata davvero un'impresa sportiva eccezionale". Il presidente della regione ha anche fatto i complimenti "alla Salernitana, che per il terzo anno consecutivo rimane in serie A. Fatte le debite proporzioni è un risultato straordinario anche questo: non è la vittoria del campionato o la partecipazione alla Champions, ma per questa squadra è un risultato sportivo che vale come una vittoria di un campionato, ma a mia memoria non era mai capitato che rimanesse in Serie A per tanto tempo".