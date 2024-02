De Luca replica alle critiche di Sangiuliano: “Non parlo con i parcheggiatori abusivi” Sangiuliano: “La Campania non sa spendere”, e attacca su Sanità e Trasporti. De Luca: “Parlo con il presidente del Consiglio, non con i parcheggiatori abusivi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Dura replica da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (Partito Democratico) al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che ieri aveva spiegato che "la Campania non sa spendere" i fondi europei e di voler fissare "anche mille incontri" con lui. "Ditegli che io mi confronto non con i parcheggiatori abusivi, ma con il presidente del Consiglio", ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un parere sulle parole del ministro.

Ieri, Sangiuliano aveva spiegato che "la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato: solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37%". Non solo Sanità: Sangiuliano aveva attaccato anche sui trasporti ("con i disagi quotidiani della Circumvesuviana, sotto gli occhi di tutti, a testimoniare la cattiva gestione deluchiana anche nel settore dei trasporti"), rilanciando invece con quanto fatto dal Governo per quanto riguarda gli investimenti nella Cultura. Parole che a De Luca proprio non sono andate giù.

Già nei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni aveva puntato il dito contro De Luca, o meglio il suo linguaggio, parlando di "violenza verbale" ed "intimidazioni", e chiedendo anche se Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, intendesse dissociarsi da quelle parole. Anche in quel caso però De Luca rispose per le rime, non risparmiando neppure una stoccata indiretta verso la stessa Schlein. La "rottura" tra De Luca e il governo, insomma, al momento appare insanabile e sembra accentuarsi sempre più.