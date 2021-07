Vincenzo De Luca come ogni venerdì fa il punto sulla situazione Covid in Campania. E oggi 2 luglio ovviamente uno degli elementi centrali della discussione è ovviamente la variante Delta Covid. «Due ragazzi trentenni in terapia intensiva a causa della Variante Delta Covid. Alcuni ragazzi di diciotto anni sono tornati in provincia di Napoli a Palma di Maiorca con il Covid dopo una festa. Dobbiamo stare attenti» esordisce De Luca. «La mascherina è un fastidio? Come casco in moto o cintura sicurezza…ma ti salva la vita. Noi abbiamo uno scenario di maggiore tranquillità con milioni di dosi di vaccino somministrate ma siamo una realtà di grande congestione urbana e dobbiamo stare attenti». «Abbiamo detto di tenere la mascherina in strada perché l'assembramento – continua – c'è sempre, in strada, qui. Quindi per questo abbiamo detto di metterla sempre. La variante Delta si sviluppa in 10 secondi in termini di contagiosità. Vale la pena rischiare?».

«Entro novembre inizio Dicembre dobbiamo avere tutta la Campania immunizzata»: De Luca annuncia dunque il nuovo obiettivo: Natale covid free. «Se fate a inizio luglio la prima dose, entro 21 giugno fate la seconda e stiamo tranquilli tutti quanti, anche perché l'estate è un periodo di rimescolamento sociale, arriveranno persone da tutto il mondo, milioni di persone….»