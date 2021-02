Vincenzo De Luca nella sua settimanale diretta Facebook parla della situazione della Campania sul fronte Covid. «L'epidemia galoppa. Poi questo fine settimana avremo San Valentino e Carnevale e rischiamo l'esplosione dei contagi. Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate, per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti. Abbiamo visto nei fine settimana: assoluta inesistenza di controllo. Ci stiamo avviando alla saturazione delle terapie intensive e con l'incognita delle varianti di cui non riusciamo a capire il livello di contagiosità. Stiamo già registrando un aumento forte. Se nel prossimo weekend non ci saranno misure, diventerà inevitabile uscire dalla zona gialla". La linea di De Luca è molto chiara ed è diretta ai sindaci, il suo obiettivo è far sì che dispongano ordinanze ad hoc territoriali: "Basta nascondersi dietro la Regione", afferma.

Poco prima la diretta del governatore, l'Istituto superiore della Sanità aveva comunicato i dati del monitoraggio settimanale con il ministero della Salute: la Campania resta zona gialla Covid anche nella seconda settimana di febbraio. Il monitoraggio condotto settimanalmente dall’Istituto superiore di Sanità col ministero della Salute rileva un Rt ovvero un indice di contagiosità medio, dello 0,8 con un rischio classificato come "moderato".