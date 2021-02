Domenica 14 è San Valentino e la prima domenica di Carnevale; martedì 16 sarà il martedì Grasso: giorni in cui in strada – la Campania almeno fino a venerdì resterà in zona gialla – si decuplicherà il traffico e le prenotazioni ai ristoranti per il pranzo domenicale. La questione è da tempo sul tavolo della Regione Campania: come spiegato giorni fa da Fanpage.it il presidente della Regione Vincenzo De Luca pensava ad un dispositivo anti-caos. Ma ora l'idea del governatore è quella di compulsare prefetti, sindaci e governo: «Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento».

Scrive De Luca in una nota:

Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute.

Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d’Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese.

La polemica sulla zona gialla e il "liberi tutti", ovvero il traffico in strada senza controlli e l'assalto ai ristoranti e ai bar va avanti da tre settimane. Stavolta tuttavia il rischio è più alto: molti ristoranti hanno avviato pacchetti di San Valentino che prevedono aperitivi e pranzo domenicale. Per martedì grasso il rischio è quello dello ‘struscio' in strada di migliaia di genitori coi bambini vestiti da Carnevale o di feste giovanili (non autorizzate).