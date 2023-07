De Luca all’attacco di Sangiuliano: “Ministro cerimoniere, invitatelo a battesimi e comunioni” Il presidente della Regione Campania ancora contro il ministro della Cultura, ribattezzato “ministro cerimoniere”: “Chiamatelo a presenziare battesimi e comunioni, verrà”

Vincenzo De Luca al Giffoni Film Festival /Foto Giffoni FF

Vincenzo De Luca dopo il bagno di folla al Giffoni film festival di qualche giorno fa, coi ragazzini che gli chiedevano l'autografo, come un attore (o un influencer di TikTok) è galvanizzato e lo si vede chiaramente dalla settimanale occasione di monologo a mezzo social del presidente della Regione Campania.

Dopo gli attacchi a Elly Schlein, segretaria del partito in cui teoricamente militerebbe, il Pd, De Luca ha trovato il tormentone dell'estate – manco fosse Annalisa o Paola e Chiara -. Quale? Baloccarsi nell'attaccare a mezzo stampa il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Perché Genny Sangiuliano è diventato soggetto della catilinaria pronunciata davanti ad uno smartphone nel Palazzo del Genio Civile di Salerno? Non è difficile da intuire: l'esponente di Fratelli d'Italia è chiaramente intenzionato a correre quale candidato alla presidenza della giunta alle Elezioni Regionali della Campania nel 2025.

De Luca cova in cuor suo ancora la speranza di poter scavallare l'attuale normativa e candidarsi – anche senza il sì del Pd – per la terza volta, a 10 anni dalla prima elezione a Palazzo Santa Lucia. Dunque è logico che Sangiuliano sia oggi il primo avversario da tenere sotto controllo. Per ora con ironia e sarcasmo, poi chissà.

Meloni, Sangiuliano e De Luca a Pompei

Ma qual è il casus belli che il governatore usa contro il ministro? La storia del treno Alta velocità di Trenitalia che collega la città di Roma agli scavi di Pompei. Inaugurato alla presenza della premier Giorgia Meloni e di altre autorità, inizialmente (e ridicolmente) con cadenza mensile, tramutata in settimanale, è diventato oggetto di scherno.

De Luca non si sottrae: «Voglio raccontarvi – esordisce nella video-diretta sui social – la performance del Ministro delle Cerimonie». Così è stato ribattezzato l'ex direttore del Tg2, definizione mutuata dal reality "Il boss delle Cerimonie" sui matrimoni napoletani trash.

De Luca racconta:

Andiamo a Pompei per inaugurare un collegamento diretto dell'Alta velocità Roma-Pompei. La domenica mattina nei paesi civili viene dedicata alla preghiera, al ragù o ad un bagno rinfrescante… e invece siamo stati convocati a 40 gradi all'ombra per assistere alla performance del ministro delle Cerimonie. La nuova linea prevede una fermata a Napoli …poi si ferma a Pompei e poi da lì occorre prendere il bus per andare agli Scavi. Abbiamo saputo che Italo fa questi viaggi una volta al giorno. E invece noi siamo andati lì…eravamo trecento giovani e forti e siamo morti di calore e di ridicolo…

Poi, la stoccata finale: