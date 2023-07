De Luca: “Treno Roma-Pompei ridicolo”. E ribattezza Sangiuliano: “Ministro delle Cerimonie” De Luca conia un perfido soprannome per Gennaro Sangiuliano, attuale responsabile del dicastero alla Cultura: “È il ministro delle cerimonie…”

Meloni, Sangiuliano e De Luca

Vincenzo De Luca lancia il primo affondo contro quello che potrebbe essere il futuro candidato alla presidenza della Regione Campania nel centrodestra, ovvero Gennaro Sangiuliano, attuale ministro alla Cultura nel governo Meloni, già giornalista al Roma e al Tg2. Lo fa commentando l'inaugurazione – avvenuta ieri – del nuovo collegamento ferroviario tra Roma e il Parco archeologico di Pompei. Cerimonia a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro-giornalista.

Per quest'ultimo De Luca, con una certa dose di perfidia, conia il soprannome "il Ministro delle cerimonie" evidentemente ispirato dalla nota serie televisiva "Il boss delle Cerimonie" sui matrimoni trash. Il riferimento è anche alle numerose occasioni in cui Sangiuliano si fa trovare tra Napoli e provincia per inaugurazioni e tagli di nastro, atteggiamento che qualche commentatore ritiene essere segno chiaro della sua voglia di candidarsi alle Elezioni Regionali 2025.

Spiega il presidente della Regione Campania:

Il ministro delle cerimonie ha prodotto un'altra performance. Non lo avevo capito neanche io, ma c'è un treno che arriva ogni mese, niente di meno, a Pompei.

Veramente abbiamo perso il senso del ridicolo in questo Paese.

A chi gli chiedeva se avesse avuto modo di parlare con la premier Meloni, replica: «No no, eravamo a 40 gradi all'ombra. La premier andava di corsa, era in partenza per la Tunisia e la cerimonia bisognava farla rapidamente perché altrimenti qualcuno poi si accorgeva che il treno arrivava una volta al mese e, magari, diventava imbarazzante anche per la premier».