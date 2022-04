De Luca ai laboratori di analisi privati: “Budget esaurito il 10 del mese? Gli mandiamo i carabinieri” Il governatore: “Correggeremo alcune decisioni sui tetti di spesa per struttura sanitaria. Non è possibile budget esauriti il 10 del mese”.

A cura di Pierluigi Frattasi

“Se c'è qualche laboratorio privato che dice che ha superato il tetto di spesa il 10 del mese, gli mandiamo i carabinieri. Non intendiamo subire ricatti da parte di nessuno”. Non usa mezzi termini il governatore Vincenzo De Luca, che oggi è intervenuto ancora una volta sulla questione dei ticket sanitari e dei tetti di spesa per i centri di analisi in Campania nel corso della consueta diretta web del venerdì.

La Regione Campania, con la delibera 599 del 28 dicembre 2021, ha cambiato il sistema dei ticket sanitari: i tetti di spesa per le prestazioni sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale – cioè le prestazioni che vengono erogate dai centri di analisi convenzionati con il sistema sanitario regionale – sono passati da annuali a mensili. Mentre fino all'anno scorso il tetto per la spesa sanitaria regionale veniva raggiunto di solito a settembre, dopodiché bisognava pagare tutte le analisi privatamente, da quest’anno il tetto è mensile e per struttura convenzionata.

De Luca: "Rivedremo le decisioni sui tetti di spesa per struttura"

Il problema è che molti centri analisi sostengono di aver raggiungo il tetto già nei primi giorni del mese. Per questo motivo, chi prenota tardi è costretto poi a pagare tutto di tasca propria, con costi anche elevati, tra Tac, radiografie e risonanze magnetiche.

Per De Luca “dobbiamo correggere alcune cose collegate alla decisione dei tetti di spesa per strutture, decisione presa perché non tutti facevano le persone corrette. Alcune cose vanno corrette come la soglia da cui partire, non si può non tener conto dei due anni di emergenza Covid, ma nessuno pensi di tornare indietro e nessun pensi di ricattarci perde perde tempo e si farà male”.