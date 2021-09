L’ex questore De Jesu sarà assessore con Manfredi sindaco di Napoli. Ma lo annuncia De Luca È un Vincenzo De Luca scatenato quello che va a passeggio con candidato sindaco di Pd e M5S Gaetano Manfredi per il centro di Napoli. Annuncia anche il possibile assessore alla Sicurezza se l’ex rettore dovesse essere eletto: Antonio De Jesu, già questore in molte grandi città italiane, oggi prefetto.

A cura di Ciro Pellegrino

Antonio De Jesu, oggi prefetto, ex questore a Napoli, Salerno e Milano, e vicecapo della Polizia di Stato, attualmente commissario straordinario del Comune di Eboli, potrebbe essere il nuovo assessore alla. Sicurezza e al corpo dei Vigili Urbani della giunta guidata da Gaetano Manfredi, se quest'ultimo dovesse uscire sindaco di Napoli dalle urne il 3 e il 4 ottobre.

La questione è che non è stato Manfredi ad annunciare il suo primo assessore, bensì Vincenzo De Luca: lo ha fatto oggi, durante la passeggiata napoletana col candidato nella zona di Chiaia, dove entrambi sono andati a inaugurare le nuove telecamere di videosorveglianza costate 1,5 milioni d'euro.

De Luca fa il suo solito show, parlando del programma per Napoli che passerà ovviamente per i fondi regionali e per il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal governo Draghi rilanciare la fase post Covid-19: «Abbiamo sono grossi investimenti. E la Regione è pronta a farli. C'è il Polo dell’ospedale dei bambini nell’area est e la riqualificazione di pezzi di Napoli…» dice il presidente della Regione Campania che fa anche le pagelle agli ex assessori: «Raffaele Del Giudice era nella peggiore giunta della storia di Napoli ma è stato capace di distinguersi». Del Giudice è candidato proprio nella larga coalizione Manfredi. Su Ciro Borriello candidato col M5S, punzecchia: «Lo chiamavo l’assessore dormiente perché arrivava sempre tardi agli appuntamenti».