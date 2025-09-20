Davide D’Alise scomparso a Pomigliano d’Arco: gli appelli della famiglia

Sono ore di preoccupazione a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, per le sorti di Davide D'Alise, un giovane del posto, del quale non si hanno più notizie della serata di ieri, venerdì 19 settembre. Da quanto si apprende, di Davide D'Alise si sono perse le tracce intorno alle ore 22 di ieri; da quanto si apprende, il giovane si trovava in zona Parco delle Acque.

La famiglia del ragazzo, preoccupata per le sue condizioni, con il passare delle ore ha diffuso sui social network fotografie di Davide D'Alise, nonché appelli contenenti informazioni utili al suo ritrovamento. "Questo ragazzo è mio cugino, si chiama Davide D’Alise, è in un momento di grossa fragilità mentale. Da ieri venerdì 19 settembre alle ore 22:00 non abbiamo più sue notizie, il ragazzo è diabetico ed ha bisogno di insulina, probabilmente era in zona parco delle acque in Pomigliano D’arco" ha scritto il cugino.

Davide D'Alise è alto 1 metro e 80 centimetri e porta gli occhiali; al momento della scomparsa, stando a quanto segnalato negli appelli per ritrovarlo, indossava delle scarpe Adidas bianche e nere, dei pantaloni chiari e una giacca nera. In tanti, soprattutto a Pomigliano d'Arco e nelle zone limitrofe, hanno condiviso gli appelli della famiglia, nella speranza di avere presto notizie del giovane e un epilogo lieto alla vicenda.