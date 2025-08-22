David Beckham e Victoria Adams a Capri, vacanze sull’isola anche per i figli

David Beckham e Victoria Adams “beccati” tra le strade di Capri per le vacanze estive. La coppia è assieme ai figli Romeo e Cruz.

Vacanze capresi per David Beckham e Victoria Adams, sull'isola assieme ai figli Romeo e Cruz: la coppia è stata avvistata tra le strade di Capri e i negozi dello shopping, dove nonostante i tentativi di "nascondersi" con cappellino e foulard, non sono comunque passati inosservati. Tante le foto e i video che si sono riversate sui social in queste ore, quasi tutte da parte di turisti come loro. Poche le foto con i fan che si vedono sui social: i due si sono poi allontanati a bordo di un'auto privata.

David Beckham è uno dei nomi più "pesanti" del calcio internazionale: appartenente alla generazione di calciatori dotati di un talento fuori dal comune, è stato bandiera del Manchester United per undici anni (394 presenze ed 85 gol), con 12 trofei vinti tra cui la rocambolesca finale di Champions del 1999 a Barcellona, passata alla storia per il clamoroso ribaltone dei Red Devils: sotto per tutta la partita contro il Bayern Monaco dopo la rete di Basler dopo 6 minuti, al Camp Nou i bavaresi stavano per festeggiare quando arrivò prima il pari di Sheringham al 91′ e poi l'incredibile zampata di Solskjær al 93′ che consegnarono la Coppa dalle Grandi Orecchie agli inglesi. Unico trofeo mancante, un riconoscimento con la Nazionale inglese, che non ha alzato alcun trofeo durante la sua permanenza. Ha chiuso poi la sua carriera (con una breve apparizione anche al Milan) nel 2013, con sei mesi in forza al Paris Saint-Germain.

Victoria Adams, a sua volta, è un nome conosciutissimo a livello internazionale, fin da quando giovanissima esordì come "Posh Spice" all'interno del gruppo pop britannico delle Spice Girls, che cambiarono profondamente la musica leggera di fine millennio. Terminata la carriera da cantante, ha poi proseguito in quella di moda, fondando un brand che porta il suo nome e che oggi è uno tra i più conosciuti al mondo.