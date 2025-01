Danilo De Dominicis muore a 36 anni in un incidente stradale: lutto nel Casertano

Lutto nel Casertano per la morte di Danilo De Dominicis, 36enne originario di Santa Maria Capua Vetere, ma residente da anni a Malta, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto sull'isola di Malta. Il giovane, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, stava viaggiando all'interno del tunnel Triq Mikiel Anton Vassalli, nei pressi di Msida, quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto Honda, finendo rovinosamente al suolo.

L'impatto purtroppo è stato molto violento. Nonostante l'intervento dei soccorsi, il 36enne sarebbe spirato poco dopo, presso l'ospedale Materdei, a causa delle ferite riportate. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, sull'incidente stradale sarebbe stato aperto un fascicolo della magistratura, affidato al magistrato Philip Galea Farrugia, per chiarire, attraverso le indagini, l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

La prematura scomparsa del giovane ha gettato nello sconforto tutta la comunità del Casertano, che si è stretta nel lutto attorno alla sua famiglia, in questo momento di profondo dolore. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, anche dal mondo istituzionale.

L’Inter Club "Peppino Prisco" di Santa Maria Capua Vetere, in un post sui social, esprime le proprie condoglianze per quanto avvenuto:

"si stringe con affetto e profonda commozione attorno al nostro amico e socio Paolo per la tragica scomparsa del fratello Danilo.Danilo, 36 anni, interista appassionato come noi, viveva a Malta, ma il suo cuore batteva sempre per i nostri colori. La sua improvvisa perdita lascia un vuoto enorme in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.In questo momento di immenso dolore, siamo vicini a Paolo e alla sua famiglia con le nostre più sentite condoglianze.Che la tua passione per l’Inter ti accompagni anche lassù. Riposa in pace, Danilo".