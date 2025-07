Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega di Salvini alle regionali in Campania

Daniela Di Maggio, mamma di Giovambattista Cutolo, candidata alle regionali in Campania con la Lega. Annuncio in Senato durante la presentazione di tre proposte di legge per la sicurezza. In sala anche Salvini.

Daniela Di Maggio (a sinistra). Matteo Salvini (a destra)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo, candidata con la Lega di Salvini alle regionali in Campania. L'annuncio è arrivato questa mattina, giovedì 31 luglio, a margine di una conferenza stampa nella sala Nassirya del Senato per illustrare la proposta di “Legge Giogiò”. Il musicista 24enne fu ucciso a colpi di pistola in piazza Municipio a Napoli la sera del 31 agosto 2023, mentre si trovava con la fidanzata presso una paninoteca. Il ragazzo stava cercando di mettere pace in una lite, nella quale non c'entrava nulla, quando fu colpito da vari colpi di pistola, uno dei quali alla schiena.

Salvini regala la spilletta della Lega alla mamma di Giogiò

L'annuncio è arrivato a Palazzo Madama, nel corso della presentazione di tre proposte di legge sulla sicurezza del partito di Matteo Salvini. Lo stesso Salvini, che in passato aveva già incontrato la mamma di Giogiò, ha comunicato la scelta di puntare sulla Di Maggio, presente in Sala. Il leader della Lega ha donato a Daniela Di Maggio la spilletta della Lega, l'Alberto da Giussano, ricambiato da un ciondolo di corno rosso, tipico amuleto scaramantico napoletano. "Ne ho davvero bisogno -ha scherzato il vicepremier- magari me lo porto pure in Cassazione…".

Alla conferenza erano presenti il senatore Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega e capogruppo in commissione. Claudio Durigon, vicesegretario federale Lega e sottosegretario al Lavoro, Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, Tilde Minasi, senatore Lega in commissione Antimafia, Gianpiero Zinzi, deputato Lega in commissione Antimafia.