“Dammi una 5 euro a piacere”: parcheggiatore abusivo arrestato fuori lo Stadio Maradona Arrestato un parcheggiatore abusivo davanti lo stadio Maradona di Napoli: aveva chiesto 5 euro “a piacere” a un uomo in cambio dell’incolumità della sua auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio.

Chiede cinque euro "a piacere" ad un automobilista fuori lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: ma non ha fatto i conti con la tenacia dell'uomo, che non si è fatto intimidire neppure dopo che il parcheggiatore abusivo gli avesse fatto capire che in caso di mancata "offerta libera" l'incolumità dell'automobile non sarebbe stata garantita. Alla fine l'uomo lo ha fatto arrestare ed ora per il parcheggiatore abusivo è scattata la denuncia per tentata estorsione, ed è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio: rischia da cinque a dieci anni di reclusione ed una multa da mille a quattromila a euro.

Tutto è avvenuto poco prima del match tra Napoli e Barcellona di Europa League di ieri sera: l'uomo, giunto a Fuorigrotta per assistere al match, aveva parcheggiato l'automobile su via Veniero, quando è stato avvicinato immediatamente da un parcheggiatore abusivo, un 50enne del posto già noto alle forze dell'ordine, che gli ha chiesto "cinque euro a piacere" per lasciare l'automobile tranquilla e immacolata. L'uomo però non ha accettato la richiesta, e ha anzi reagito alla richiesta mentre il parcheggiatore abusivo non è sembrato aver intenzione di mollare la presa, continuando a pretendere del denaro. A quel punto però sono arrivati i carabinieri che, notata la scena con i due uomini particolarmente agitati, sono intervenuti, ricostruendo la vicenda: mentre l'uomo ha così potuto raggiungere lo stadio in tranquillità, per il 50enne è scattato l'arresto per tentata estorsione ed il trasferimento ai domiciliari in attesa di giudizio, che avverrà nelle prossime ore.