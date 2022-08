“Dammi soldi o ti faccio morire col malocchio”: disabile denuncia la truffa ai carabinieri Donna di 42 anni di Cadito denuncia ai carabinieri di essere stata minacciata di morte con la iella, dopo aver inserito i suoi dati su una pagina Instagram per i tarocchi.

Minacciata di morte tramite la "iella", ossia il malocchio, su whatsapp. È quanto ha denunciato una donna disabile di Cardito, di 42 anni, ai carabinieri della Stazione di Afragola. La donna, la notte del 28 agosto scorso, dopo aver inserito i propri dati su una pagina Instagram per la lettura dei tarocchi, sarebbe stata contattata sulla chat whatsapp da una persona ignota che le avrebbe chiesto del denaro, nello specifico una ricarica telefonica. In caso contrario l'avrebbe minacciata di far morire lei e i suoi cari con l'arma delle iella. Minacce che hanno spaventato e preoccupato la donna che si è convinta, quindi, a sporgere stamattina querela per i reati di minaccia e tentata truffa nei confronti di un'altra donna ancora non identificata. La donna, che si è molto agitata per la vicenda, è stata poi tranquillizzata dai carabinieri.

Aveva messo i suoi dati su Instagram per fare i tarocchi

La presunta vittima ha chiesto aiuto anche all'associazione La battaglia di Andrea, che si occupa di tutelare i diritti delle persone con disabilità, e si è subito schierata al suo fianco, chiedendo alle forze dell'ordine di fare luce su quanto accaduto. Sulla vicenda è scattata l'inchiesta della Procura di Napoli Nord. Indagini affidate ai carabinieri della stazione di Afragola e della sezione operativa della compagnia di Casoria. Le indagini sono appena all'inizio e bisognerà aspettare l'acquisizione di ulteriori elementi per capire esattamente cosa sia accaduto. "La Battaglia di Andrea" è un'associazione di Afragola, in provincia di Napoli, che si batte per le persone diversamente abili alla quale la presunta vittima si è rivolta per ricevere assistenza.