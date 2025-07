“Dammi 100 euro o ti picchio con questa catena”: minaccia la moglie davanti ai figli piccoli, arrestato

Ancora una storia di violenza e maltrattamenti tra le mura domestiche quella che arriva da Torre del Greco, provincia di Napoli, all'ombra del Vesuvio, dove un uomo di 39 anni del posto è stato arrestato dai carabinieri. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 39enne ha bisogno di soldi, e li pretende dalla moglie: vuole che la donna gli dia 100 euro, per un motivo non meglio precisato. Per convincere la malcapitata, la minaccia con una pesante catena, all'estremità della quale c'è un grosso lucchetto in ferro: la scena si svolge davanti ai tre figli della coppia, tutti minorenni.

Le minacce e le urla dell'uomo non sortiscono gli effetti sperati e la moglie non cede: il 39enne si allontana, stringendo ancora la catena tra le mani. Intanto, la vittima compone il 112: sul posto arrivano i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco, che trovano l'uomo ancora in strada. Il 39enne ha provato a fuggire, ma il suo tentativo si è rivelato inutile: raggiunto e bloccato dai carabinieri, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La catena utilizzata dal 39enne per minacciare la moglie è stata sequestrata.