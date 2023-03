Dal condominio rubavano l’acqua con tubature abusive, due denunciati a Marano A Marano e a Villaricca i finanzieri hanno scoperto allacci abusivi all’acqua in due case, e uno, in un bar, alla rete elettrica; tre persone denunciate.

A cura di Nico Falco

Due famiglie di Marano, in provincia di Napoli, avevano realizzato un allaccio abusivo, con tubazioni di rame e in ferro, per rubare l'acqua dalla rete idrica pubblica. Lo hanno scoperto le fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli, nel corso di una operazione nell'hinterland napoletano che ha portato anche alla denuncia per il titolare di un bar di Villaricca dove è stato trovato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

A Marano i finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania, intervenuti con il supporto di personale tecnico della società di distribuzione, hanno constatato che l'impianto idrico di due appartamenti di un condominio non era collegato, come gli altri dello stesso palazzo, al quadro dei contatori, ma che era stato realizzato un sistema di tubazioni abusivo che, saltando il misuratore, arrivava direttamente alla rete pubblica; in questo modo le due famiglie potevano rifornirsi gratuitamente, senza che la fornitura potesse essere contabilizzata. I due responsabili sono stati identificati e denunciati per furto aggravato.

La denuncia è scattata anche per il titolare di un bar di Villaricca, dove i finanzieri hanno scoperto un altro allaccio abusivo, questa volta alla rete elettrica. L'attività, infatti, si riforniva tramite un contatore ufficialmente disattivato ma "riarmato" abusivamente che si trovava in una cabina all'esterno del locale: il passaggio dell'elettricità era stato quindi ripristinato, ma in modo che i consumi non venissero conteggiati in quanto quel contatore non era comunque attivo nella misurazione. Sia per gli allacci al sistema idrico che per quello all'elettrico sono in corso ulteriori approfondimenti per quantificare il danno economico.