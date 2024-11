video suggerito

Da un commento sui social i carabinieri scoprono i responsabili di una rissa a Grazzanise Una rissa con dieci persone davanti a un bar scoperta grazie ad un post su Facebook: cinque denunciati, si indaga per arrivare agli altri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il commento ad un post su un noto social network: è bastato questo per permettere ai carabinieri di ricostruire la rissa avvenuta il 2 novembre scorso in piazza Montervergine a Grazzanise, in provincia di Caserta. Qui, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe scoppiato un litigio per futili motivi tra due sedicenni, inizialmente, ai quali poi si sarebbero aggiunte altre dieci persone tra minorenni e maggiorenni: il tutto, davanti ad un bar della piazza cittadina. Grazie alle registrazioni ricavate dai sistemi di videosorveglianza di quest'ultimo, e dall'ascolto di persone informate sui fatti, i militari dell'Arma hanno ricostruito il tutto.

E sono così arrivate le denunce: identificati e denunciate cinque persone, tra cui un 25enne, un 18enne e due 16enni di Santa Maria La Fossa, oltre ad un 16enne di Grazzanise: per tutti è stato richiesto il Daspo Urbano per impedirgli di frequentare locali pubblici e aree urbane. Indagini che proseguono ora per identificare gli altri responsabile e accertare dinamiche e responsabilità. Dai controlli è anche stato scoperto un 30enne di Grazzanise in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7,5 cm, rinvenuto nel vano porta oggetti della sua vettura, estraneo ai fatti ma scoperto proprio nelle ore successive grazie ad un servizio coordinato di controllo del territorio.