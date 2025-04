video suggerito

L'aeroporto di Grazzanise (Caserta) aperto anche ai voli civili: c'è l'ok del Ministero della Difesa Per il Ministero i voli civili sono compatibili con quelli militari attualmente svolti nell'aeroporto di Grazzanise, nella provincia di Caserta, che potrebbe dunque presto diventare il terzo aeroporto della Campania.

A cura di Valerio Papadia

Potrebbe presto diventare il terzo aeroporto internazionale della Campania: stiamo parlando di quello di Grazzanise, nella provincia di Caserta, attualmente a uso esclusivamente militare, ma che nelle scorse ore è stato aperto anche ai voli civili. L'ok è arrivato ieri, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dal Ministero della Difesa, che ha giudicato compatibili i voli civili con la destinazione militare attuale dello aeroporto del Casertano. Dopo quello di Napoli e quello di Salerno-Costa d'Amalfi, l'aeroporto di Grazzanise potrebbe presto diventare il terzo scalo della Campania, riferimento per l'area settentrionale della regione.

Dalla maggioranza all'opposizione, tutti contenti: le reazioni

Una notizia, quella dell'apertura ai voli civili dell'aeroporto di Grazzanise, che ha messo d'accordo in maniera bipartisan la politica locale e nazionale: sia i partiti di maggioranza che quelli di opposizione, infatti, hanno accolto in maniera favorevole la notizia, definita una svolta storica. "La Lega ha portato avanti con grande senso di responsabilità questo impegno, dando seguito al grande lavoro del Mit e del ministro Salvini che tanto si sta spendendo per la riorganizzazione dei trasporti nel Mezzogiorno e in Campania. Grazzanise sarà nel nuovo Piano nazionale aeroporti e siamo determinati a centrare l’obiettivo nell’interesse dei nostri cittadini" ha dichiarato Gianpiero Zinzi, deputato casertano della Lega e coordinatore del partito in Campania.

"Si tratta di un riconoscimento atteso e fortemente auspicato, che valorizza una struttura strategica nel cuore della Campania e apre prospettive significative per lo sviluppo del territorio" il commento di Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d'Italia. "L'apertura al traffico civile dello scalo di Grazzanise rappresenta un'opportunità straordinaria per il rilancio economico, turistico e occupazionale dell'intera provincia di Caserta, oltre a offrire un necessario alleggerimento per l'aeroporto di Capodichino" ha invece dichiarato Agostino Santillo, deputato casertano del Movimento 5 Stelle.