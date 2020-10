Una violenza inaudita contro un animale indifeso: questo mostrano le immagini contenute in un video su TikTok, tra i social network più utilizzati del momento, soprattutto tra giovani e giovanissimi, girato in zona Cittadella a Casoria, nella provincia di Napoli. Il video mostra un ragazzino, in compagnia di alcuni amici, uno dei quali riprende la scena con il cellulare, dare un calcio a un gatto che passeggia tranquillamente per strada, sul marciapiede: il felino, colpito violentemente, compie un volo impressionante, per poi urtare un muro e cadere al suolo; qui le immagini si interrompono. Il video ha fatto in poco tempo il giro di tutti i social network, sollevando rabbia ed indignazione. Sul gruppo Facebook dedicato alla Cittadella, il quartiere di Casoria nel quale il video sarebbe stato girato, tanti cittadini si stanno adoperando per rintracciare il responsabile e denunciarlo alle autorità competenti. "Se qualcuno lo riconosce, mi contatti o contatti la sua famiglia. Io lo denuncio, perché per loro è divertimento, ma per me e soprattutto per quella povera bestia è dolore" scrive sul gruppo Facebook una donna, che per prima ha condiviso il video in questione.

Tra coloro che hanno condiviso il video sui social network c'è anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. "Mi sono attivato subito per colpire l'autore di un tale gesto e avere notizie del povero animale. Dai grugniti che emettono i presenti è difficile capire qualcosa. Li stiamo braccando." ha scritto il consigliere sulla sua pagina Facebook, a corredo delle immagini dell'immane violenza sull'animale.