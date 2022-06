Da Napoli non stanno partendo i treni ad alta velocità dopo l’incidente di ieri a Roma Prenestina Ancora caos treni alta velocità anche a Napoli, dopo l’incidente avvenuto ieri nei pressi della stazione di Roma Prenestina.



È ancora indisponibile il tratto di linea dove ieri la locomotiva di coda di un treno Alta velocità è sviata arrestando la corsa del convoglio nei pressi della stazione di Roma Prenestina. Pertanto, spiegano da Trenitalia «Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma – Napoli e sulla linea Roma – Pescara».

Occorreranno giorni prima di tornare alla normalità. Nelle prossime ore i treni Alta Velocità saranno instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Ritardi di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola; è stato attivato il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni convogli Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini, alcuni treni InterCity fermano a Campoleone.

Ecco i treni Regionali che possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Roma – Napoli via Formia

• Roma – Frosinone

• Roma – Nettuno

• Roma – Frascati/Albano/Velletri

I treni Regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Roma – Sulmona – Pescara

I treni Regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Napoli – Aversa

• Napoli – Benevento

• Napoli – Caserta

• Napoli – Villa Literno

Anche per quel che riguarda, infine, il nodo di Napoli, sono cancellati alcuni treni regionali sulla rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno. Potenziata ai massimi livelli l'assistenza ai clienti nelle stazioni di Roma e Napoli.