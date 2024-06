Da Napoli a Milano con l’Alta Velocità francese: nel 2026 arrivano i treni Tgv

video suggerito

L'offerta, per chi sceglie il treno e parte dalla Stazione Centrale di Napoli, è destinata presto ad aumentare: nel 2026, nel mercato ferroviario italiano dell'Alta Velocità, farà capolino anche Sncf, società di trasporti francese, che collegherà Napoli con Milano, Torino e Roma. Dal 2026, infatti, dalla Stazione Centrale di Napoli partiranno anche i treni Tgv, acronimo di Train a grande vitesse, che indica appunto il treno ad alta velocità in lingua francese: in totale, nove tratta andata e ritorno ogni giorno che metteranno in collegamento tra di loro Napoli, Milano, Roma e Torino. L'obiettivo della società francese è quello di guadagnare il 15% del mercato ferroviario italiano dell'Alta Velocità entro il 2030.

"In Italia l'alta velocità è un mercato ben sviluppato, ma crediamo che il mercato non sia ancora saturo" ha dichiarato Alain Krakovitch, direttore generale di Tgv-Intercity del gruppo Sncf. "Continueremo il servizio transfrontaliero – ha detto ancora Krakovitch – e a questo affiancheremo l'ingresso sul mercato domestico, l'ambizione di raggiungere il 15% del mercato entro il 2030". "L'obiettivo è raddoppiare il numero dei nostri passeggeri in Europa nei prossimi 10 anni" ha concluso.