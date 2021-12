Da Napoli a Manchester con un volo diretto: la nuova rotta da marzo 2022 con Easyjet A partire dal 29 marzo 2022 e fino al 29 ottobre, un volo diretto collegherà l’aeroporto di Napoli Capodichino a quello di Manchester tre volte a settimana.

A cura di Valerio Papadia

Nella speranza che si possa viaggiare con sempre maggior libertà, lasciandosi alle spalle la pandemia di Covid-19, a partire dalla prossima primavera i napoletani potranno raggiungere un'altra meta molto suggestiva e caratteristica grazie a un volo diretto dall'aeroporto di Napoli Capodichino: grazie a Easyjet, dal 29 marzo 2022 e fino al 29 ottobre, sarà attivato un volo diretto per Manchester. Saranno tre i voli settimanale che partiranno dall'aeroporto internazionale di Napoli alla volta della città inglese: il martedì, il giovedì e il sabato. Nonostante la tratta sarà attiva, come detto, a partire dal prossimi 29 marzo, sul sito della compagnia aerea low-cost è già possibile acquistare i biglietti per Manchester a partire proprio da quella data.

Sono 37 le destinazioni raggiungibili da Napoli con Easyjet

Con la nuova destinazione di Manchester attiva a partire da marzo 2022, saranno 37 le mete raggiungibili da Napoli con Easyjet, sia in Italia che all'estero. Oltre alla città inglese, dall'aeroporto di Capodichino si può infatti già raggiungere: Alghero, Cagliari, Catania, Milano Malpensa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia in Italia; Amsterdam, Atene, Barcellona, Basilea, Berlino Schoenefeld, Berlino Tegel, Bristol, Corfù, Cracovia, Dubrovnik, Edimburgo, Ginevra, Granada, Hurghada, Ibiza, Lione, Liverpool, Londra Gatwick, Londra Luton, Londra Stansted, Malta, Minorca, Mykonos, Nizza, Palma di Maiorca, Parigi Orly, Praga, Spalato, Tel Aviv, Tenerife, Vienna e Zurigo all'estero.