I borseggiatori-nonni da Napoli a Ischia: 78 e 70 anni, ripulivano i turisti a bordo dei bus La Polizia ha denunciato due ladri di 78 e 70 anni sull’isola di Ischia: avevano sfilato il portafogli a un turista tedesco sull’autobus.

A cura di Nico Falco

Si erano piazzati dietro il malcapitato di turno e, approfittando della calca a bordo dell'autobus, gli avevano sfilato loro i portafogli. Dinamica classica da borseggio, se non fosse per l'età dei protagonisti: uno ha 78 anni, il complice ne ha 70. I due, originari di Napoli, già conosciuti dalle forze dell'ordine e ritenuti specializzati proprio in questo genere di reati, sono stati bloccati dalla Polizia a Ischia e denunciati e per loro è stato proposto il foglio di via dall'isola del Golfo.

La coppia aveva preso di mira un turista tedesco a che viaggiava su un autobus di linea. La vittima non si era accorta di nulla, si sarebbe resa conto di essere stata derubata soltanto più tardi, quando avrebbe cercato i soldi, coi responsabili ormai già dileguati. A bordo del mezzo, però, qualcuno altro aveva notato la manovra: un passeggero aveva visto il furto e, una volta arrivati al capolinea, ha avvisato la Polizia Locale di Ischia Porto. Sono stati quindi allertati anche gli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato, intervenuti poco dopo in via Seminario, e sono state avviate le ricerche.

I due ladri sono stati rintracciati e bloccati grazie alle descrizioni in via Luigi Mazzella; avevano ancora il portafogli tra le mani, si stavano dividendo la refurtiva quando i poliziotti gli sono piombati addosso. Soldi e documenti, recuperati, sono stati restituiti dopo le formalità di rito al turista tedesco. Per l'81enne e il 70 è invece scattata la denuncia a piede libero per furto con destrezza ed è stato avviato l'iter per il figlio di via e divieto di ritorno nei comuni dell'isola.