Da medico a trapiantato di cuore: salvato dopo un intervento al Monaldi Un uomo di 60 anni è stato salvato grazie ad un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli: l’uomo, un medico, è già stato dimesso dall’ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un medico di 60 anni è stato salvato grazie ad un trapianto di cuore eseguito all'ospedale Monaldi di Napoli: un intervento provvidenziale per una cardiomiopatia dilatativa definita idiopatica perché senza causa specifica, come spiegano dall'ospedale. Per lui, dunque, abituato a curare le persone, è stato necessario diventare un paziente: 60 anni, fisico allenato e sportivo, ha dovuto cambiare stile di vita con il manifestarsi della patologia cardiaca, che lo aveva costretto a ricoveri numerosi e all'impianto di defibrillatori. Ma per fortuna, grazie all'intervento di trapianto, ora per lui inizia il decorso clinico che lo porterà alla guarigione.

Michele (nome di fantasia) era in attesa del trapianto da qualche tempo: e settimana scorsa, la telefonata è arrivata. Il Centro trapianti di cuore del Monaldi, con il supporto del dipartimento Medico e Cardiologico dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, lo ha così convocato perché era arrivato un alert su un organo potenzialmente compatibile. E così, per Michele, è iniziato il breve ricovero pre-intervento e gli esami preliminari: arrivato l'okay per il trapianto si è proceduto all'operazione, alla quale è seguito un breve ricovero in terapia intensiva e quindi finalmente l'inizio del decorso post operatorio e le tanto attese dimissioni dal Monaldi. "Grazie all’indiscussa professionalità del nostro personale", ha detto Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, “assicuriamo ai nostri pazienti assistenza di eccellenza attuando protocolli multidisciplinari per una presa in carico globale. Il mio pensiero va alla famiglia del donatore che voglio ringraziare perché, grazie a questo gesto d’amore, è stato possibile, ancora una volta, salvare vite".