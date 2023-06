Da impianto del Calcio Napoli a centro commerciale e sportivo con hotel e piscine: progetto a Marianella Progetto da 66 milioni di euro per riqualificare l’ex centro delle giovanili del Napoli. All’interno hotel, ristoranti, piscine e campi di padel.

A cura di Pierluigi Frattasi

Da impianto dedicato alle giovanili del Calcio Napoli a centro sportivo e commerciale, con supermercato, negozi, hotel, piscine, parcheggi e campi di padel. C’è un progetto preliminare di riqualificazione per l’ex centro sportivo azzurro di via Emilio Scaglione a Marianella, nell’area nord di Napoli. Un grande piano da 66 milioni di euro di investimenti e 3 anni di lavori per rimettere a nuovo un’area legata al Napoli di Corrado Ferlaino, oggi, purtroppo, abbandonata al degrado, dopo essere finita nel fallimento del Napoli del 2004.

Il progetto per riqualificare l'ex centro delle giovanili del Napoli

Il progetto si chiama Sport Smart City Marianella e prevede di riqualificare, in convenzione con il Comune di Napoli, l’ex centro sportivo “Giovanile calcio Napoli” costruito negli anni Novanta, con l’obiettivo di creare una grande cittadella dello sport, con annesso parco commerciale, che possa offrire ai cittadini una serie di servizi di carattere sportivo, sociale e aggregativo, ma anche commerciale, facilmente raggiungibile, grazie a due parcheggi e alla vicinanza di tre stazioni della Linea Metropolitana 1 di Frullone, Chiaiano e Piscinola.

Il complesso immobiliare, dall’ottobre 2017 di proprietà della società Eden Garden srl – poi ridenominata Sport Smart City (SSC) Marianella – alla quale è stato trasferito con decreto del giudice fallimentare. Sui suoli vige la destinazione d’uso come "Complesso Sportivo" per 30 anni. Il progetto prevede una richiesta in variante di due strutture commerciali ed un Albergo.

Hotel, ristoranti, piscine e campi di padel

All’interno del centro, che ha una superficie complessiva di circa 84mila metri quadrati, nasceranno un campo di calcio regolamentare a 11 con spalti e tribune per 5mila spettatori, campi di calciotto e calcio a cinque, quattro campi di tennis, padel e pallavolo, piscine dove praticare nuoto, pallanuoto.

Ci saranno poi un supermercato di 2mila metri quadrati e un parco commerciale di 3.400 metri quadrati, con negozi, un albergo di due piani, bar, e ristoranti con terrazza per eventi all'aperto. E, ancora, un palazzetto dello sport, area fitness, con palestre, il Centro di Medicina Sportiva, ludoteca per gli happening e le feste di compleanno. Quindi, una scuola materna e sala spettacoli da 400 posti. A completare l’opera un parcheggio di 24mila metri quadrati per auto, moto e bus.