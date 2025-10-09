Dà fuoco al bar del fratello dopo una lite: arrestata donna di 52 anni a Napoli, anziana soccorsa dal 118

Ha avuto una lite futile con il fratello, al termine della quale ha dato fuoco al bar dell'uomo: a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, una donna di 52 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato. In particolare, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, mentre transitavano in via Argine, all'angolo con via Don Giovanni Minzoni, hanno notato delle fiamme uscire da un bar, avvistando contestualmente alcune persone che stavano tentato di spegnere l'incendio.

Il rogo è stato spento, un'anziana soccorsa dai sanitari

Prontamente intervenuti sul posto, gli agenti della Squadra Mobile hanno richiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli che, giunta tempestivamente, ha domato le fiamme. Sul posto sono intervenuti, poi, anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a una donna anziana.

Quando la situazione è tornata alla calma, i poliziotti hanno avviato le opportune indagini, che si sono avvalse anche della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali hanno ricostruito che, poco prima del loro intervenuto, una donna di 52 anni aveva dato fuoco al bar del fratello a causa di una lite avvenuta tra i due per futili motivi. La donna è stata rintracciata in pochi minuti nella sua abitazione ed è stata tratta in arresto dal personale operante: deve rispondere del reato di incendio.