Cusano Mutri in lutto per la piccola Virginia, 9 anni, travolta e uccisa nell’alluvione in Texas

Cusano Mutri, nel cuore del Sannio, nota ai più per le sue sagre dei funghi, è anche terra d'emigrazione, come del resto gran parte delle aree interne della Campania. Molti fra coloro che sono andati via negli anni per cercar fortuna e altrove hanno costruito altre relazioni e una famiglia, hanno però conservato legami e rapporti con la terra d'origine, non foss'altro per arginare la cosiddetta «nostalgia dell'emigrante».

Non stupisce, quindi che a Cusano il Comune abbia espresso il proprio cordoglio per una vicenda straziante, avvenuta a migliaia di chilometri di distanza: quella della piccola Virginia, 9 anni, annegata nell'alluvione in Texas, negli Stati Uniti. Decine i morti nella contea di Kerr, la piccola Virginia fa parte di quel gruppo di bambini, almeno trenta, travolti e uccisi dalla forza delle acque. Il legame della famiglia della piccola con l'Italia è testimoniato dalle immagini che la ritraggono con la sciarpa del Calcio Napoli, evidentemente durante i recenti festeggiamenti per i risultati sportivi degli azzurri.

Il Comune della provincia di Benevento esprime il dolore della comunità cusanese a mezzo social, con una nota: «Virginia, sebbene vivesse lontano, conservava con Cusano Mutri un legame profondo, nato dalle radici del padre e alimentato dai momenti felici vissuti tra i nostri boschi, le nostre strade, le nostre montagne. Virginia era e resterà parte di noi: una bambina che porteremo per sempre nel cuore. Oggi come sindaco, Amministrazione Comunale e cittadinanza ci stringiamo con commozione attorno alla sua famiglia, colpita da un dolore immenso. Siamo certi che il sorriso di Virginia sarà capace di attraversare oceani e montagne e continuerà ad illuminarci da lassù».