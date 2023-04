Trasporto pubblico a Napoli

Cumana, le auto sui binari mentre arriva il treno: la pratica pericolosissima a Pozzuoli Rimossi i custodi dai passaggi a livello Campano e Serapide di Pozzuoli. Al loro posto dei tabelloni luminosi. Le auto passano lo stesso nonostante l’arrivo del treno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al passaggio a livello sulla Cumana di Pozzuoli le auto passano poco prima dell'arrivo del treno. Una pratica pericolosissima, come si vede in un video pubblicato in rete. Proprio il 27 marzo, l'Eav, la società dei trasporti della Regione Campania, con un ordine di servizio, ha rimosso il presidio fisico dei passaggi a livello “Campano” e “Serapide”. Al posto dei guardiani ci sono dei tabelloni luminosi che avvisano automobilisti e pedoni dell'arrivo del treno. Ma le auto passano lo stesso, anzi, accelerano, come si vede nelle immagini, per passare prima del treno,

L'ordine di servizio: "Via i custodi"

L'ordine di servizio è arrivato il 27 marzo scorso ed è relativo ai passaggi a livello pedonali Campano e Serapide sulla linea Cumana, che si trovano nei pressi della stazione di Pozzuoli. I due attraversamenti sono conformi alle normative vigenti, "essendo dotati di protezione lato strada, con segnalazioni ottico-acustiche, attivate dall’effettiva marcia dei treni e, di protezione lato ferrovia".

L'azienda ha così deciso di rimuovere i custodi dai due passaggi a livello. È stato fatto uno studio, che ha evidenziato "la non rilevanza a fini della sicurezza della modifica operativa". Secondo gli uffici, "tutti gli eventi pericolosi individuati e i rischi connessi risultano di livello accettabile". E quindi è stato disposto "a far data dal 27 marzo 2023 l’impresenziamento da parte di personale aziendale dei passaggi a livello denominati “Campano” e “Serapide”".

I macchinisti devono controllare i binari

In caso di necessità, come nel caso si dovessero formare code di auto, saranno i tecnici a prescrivere ai treni di ridurre la marcia a 4 chilometri orari all'approssimarsi del passaggio a livello e a fermarsi prima di attraversarlo. "Il personale di bordo – si prevede – accertatosi che non vi siano transiti lato strada potrà riprendere la marcia". Non solo. "Anche in caso di normale circolazione i suindicati passaggi a livello devono essere impegnati con marcia a vista, pertanto, con una velocità di marcia non superiore a 30 Km/h". "Entrambi i passaggi a livello sono stati attrezzati con tabelle monitorie, lato strada, riportanti per gli utenti, le norme di attraversamento in sicurezza della sede ferroviaria".