Culto e devozione a San Gennaro patrimonio dell’umanità: la proposta di Napoli all’Unesco Sabato 26 novembre, al Museo Diocesano di Napoli, la presentazione ufficiale della candidatura, dopo un complesso e lungo iter partito circa tre anni fa.

A cura di Valerio Papadia

Tre volte all'anno, Napoli e i suoi abitanti – credenti e non – insieme a milioni di napoletani sparsi in tutto il mondo, tengono il fiato sospeso in attesa che San Gennaro compia il prodigio e che il suo sangue, custodito nel Duomo, si sciolga: in caso affermativo, si tira un sospiro di sollievo, altrimenti si attendono le sventure che, secondo le credenze, il mancato scioglimento del sangue del Santo Patrono porta con sé. Sono questi il culto e la devozione di San Gennaro che Napoli candida all'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità.

Sabato la presentazione ufficiale al Museo Diocesano

Un iter, quello per la candidatura all'Unesco, durato circa tre anni, che si concluderà sabato 26 novembre con la presentazione ufficiale, che si terrà al Museo Diocesano di Napoli, proprio accanto al Duomo che conserva il sangue di San Gennaro. Parteciperanno l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campana Vincenzo De Luca; atteso anche l'intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Ora spetta al Ministero della Cultura valutare la candidatura

"Il dossier della candidatura è pronto: lo sottoporremo al ministro Sangiuliano" fa sapere la Curia di Napoli. Sarà compito poi del Ministero della Cultura esaminare il dossier, insieme a quelli inviati dalle altre Regione italiane, e decidere poi quale sarà quella che la Commissione Nazionale Italiane per l'Unesco sottoporrà all'organizzazione delle Nazioni Unite.