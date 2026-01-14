Cucina degli orrori nel centro di Napoli: cibo in pessimo stato e sporcizia, chiuso ristorante in piazza Cavour

Operazione congiunta a tutela della salute pubblica a Napoli: in un ristorante nel cuore della città sono state riscontrate gravi carenze; l’attività è stata sospesa.

La cucina del ristorante chiuso in piazza Cavour a Napoli

Un'operazione congiunta a tutela della salute pubblica è andata in scena nelle scorse ore nel cuore di Napoli e ha visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale dell'Asl Napoli 1 Centro; i controlli hanno portato alla sospensione dell'attività di un ristorante che sorge in piazza Cavour, in pieno centro città.

Nella fattispecie, gli agenti della Municipale dell'Unità Operativa Stella hanno controllato il locale, che ha anche ambienti di servizio e cucina che affacciano in via Mario Pagano, accertando irregolarità dal punto di vista dell'inquinamento acustico, l'installazione di tende e insegne senza le necessarie autorizzazioni e la violazione del regolamento comunale sulla gestione e differenziazione dei rifiuti.

È stato dai controlli degli ispettori dell'Asl in cucina, però, che sono emerse irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario, quattro classificate come significative e quattro classificate come gravi, che hanno portato alla sospensione dell'attività. In particolare, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato una ingente quantità di cibo in pessimo stato di conservazione e sprovvisto delle indicazioni di provenienza.

Inoltre, i vigili del fuoco hanno rilevato ipotesi di reato in merito alla mancata adozione delle misure di prevenzione degli incendi, a tutela della salute dell'incolumità dei lavoratori e all'omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività antincendio per gli impianti di produzione di calore utilizzati.