Cucciolo di 7 mesi lasciato in auto sotto il sole: salvato dalla Municipale a Pozzuoli

Momenti di paura a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, per un cane rimasto chiuso in auto: si tratta di un cucciolo di sette mesi, salvato dall'intervento della Polizia Municipale puteolana. Gli agenti, guidati dal comandante Fabio Felice De Silva, hanno ricevuto infatti la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato un cucciolo lamentarsi all'interno di un'automobile: arrivati sul posto, hanno notato il piccolo, sette mesi appena, chiuso all'interno dell'abitacolo sotto il sole e con evidenti segni di grave disidratazione. A quel punto, hanno salvato il cane, aprendo il veicolo con l'ausilio dei veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel mentre è arrivata la proprietaria, una 42enne del posto: per lei è scattata la denuncia per abbandono di animali.

"La nostra missione è la sicurezza a 360 gradi. Non tolleriamo zone d'ombra", ha commentato il Comandante Fabio Felice De Silva, "dal rispetto della vita degli animali alla disciplina stradale, Pozzuoli deve essere una città dove le regole si rispettano. L'uso di pattuglie in borghese e tecnologie avanzate ci permette di essere ovunque, garantendo che chi sbaglia venga sanzionato a tutela della comunità".

Diversi i controlli anche in altre zone della città: 15 le patenti ritirate per uso del cellulare alla guida, mentre tre veicoli sono stati sequestrati perché privi di assicurazione. Altri cinque veicoli sono stati sanzionati perché senza revisione, ed un altro perché già sospeso dalla circolazione. Un ultimo veicolo, infine, è stato rimosso poiché in strada nonostante il fermo fiscale. In una sala slot in zona Arco Felice, scoperti invece minori alle macchinette: è scattata la segnalazione ai servizi sociali, mentre il gestore, per il quale è stata chiesta la sospensione dell'attività, è scattata una sanzione da 7mila euro.