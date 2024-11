Crollo in via Domenico Fontana: strada chiusa: traffico impazzito tra Rione Alto e Zona Ospedaliera

video suggerito

Pierluigi Frattasi

Cede la strada alla fine di via Domenico Fontana, al Rione Alto, nei pressi della stazione della metro Linea 1. Strada chiusa dalla Protezione Civile, che ha transennato l'area del cedimento con il nastro bianco e rosso. Traffico impazzito in tutta la Zona Ospedaliera, con le auto dirette verso via Pietro Castellino e via D'Antona costrette a fare il giro all'interno del Rione Alto e a sbucare all'altezza dell'Ospedale oncologico Pascale.

Il crollo in via Fontana, all'altezza del Rione Alto

Il crollo in via Domenico Fontana è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 novembre 2024. La conseguenza è stata la formazione di una mini-voragine di una 30ina di centimetri di diametro, in prossimità dell'incrocio con il Rione Alto. Si tratta di uno snodo fondamentale per la circolazione, perché arriva alla fine della strada, alla confluenza con via San Giacomo dei Capri. Al momento non si sa quando partiranno i lavori di ripristino che dovrebbero essere eseguiti dall'Abc.

La chiusura della strada, ad ogni modo, sta creando grossi disagi al quartiere, dove si trovano i maggiori presidi sanitari cittadini e del mezzogiorno. Luogo di via vai continuo delle ambulanze del 118, dove anche un minuto può fare la differenza tra la vita e la morte di un paziente. Una zona già congestionata, purtroppo, dal punto di vista della circolazione veicolare quotidianamente. Disagi accresciuti a causa della chiusura di via Fontana. I cittadini del Vomero hanno chiesto all'amministrazione comunale di accelerare i tempi di riparazione e di ripristino del manto stradale, per poter rendere la circolazione dei veicoli più scorrevole e ridurre i disagi che stanno patendo.