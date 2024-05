Crollo di calcinacci alla Piscina Poerio. Chiusa fino al 7 maggio

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Crollo di calcinacci dal soffitto alla Piscina Carlo Poerio del Corso Vittorio Emanuele. Il cedimento è avvenuto all'inizio della settimana. Il Comune di Napoli è stato informato dalla Fin, la Federazione Italiana Nuoto, per le vie brevi, che ha spiegato come il sito sia anche già stato "opportunamente messo in sicurezza". La piscina è di proprietà comunale, ma gestita dal Circolo Nautico Posillipo.

La Piscina Poerio chiusa dal 29 aprile: "Riaprirà il 7 maggio"

L'impianto natatorio è chiuso dal 29 aprile scorso. La direzione ha avvisato l'utenza con una nota, spiegando che la chiusura fino al 1 maggio era dovuta al "monitoraggio del nuovo Impianto di Aerazione che verrà montato nei prossimi mesi". Poi la chiusura è stata prorogata fino al 7 maggio, ""a causa di interventi resisi necessari in conseguenza dell'ispezione effettuata nei giorni 29 e 30 aprile, la Piscina Poerio dovrà restare chiusa ragionevolmente fino al 7 maggio. Riteniamo doveroso nei confronti dei nostri Clienti adoperarci per garantire la massima soddisfazione e sicurezza. le lezioni saranno recuperate all'apertura, previa prenotazione in segreteria".

Progetto da 3oomila euro per la manutenzione

Per la piscina Carlo Poerio del Corso Vittorio Emanuele il Comune di Napoli ha approvato, lo scorso dicembre, un progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria dell'importo di 315 mila euro. I lavori, confermano fonti del Comune di Napoli a Fanpage.it, partiranno a breve.

Un altro progetto simile è stato approvato anche per la Piscina Scandone a Fuorigrotta. Quest’ultimo intervento è propedeutico a rendere la piscina un Centro Federale Nazionale della Federazione Italiana Nuoto e Pallanuoto.