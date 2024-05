video suggerito

Crollo al Centro Commerciale Campania, le possibili cause: c'è l'indagine dei vigili del fuoco Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato alla rimozione delle macerie per tutta la notte. Il Centro oggi aperto, interdetta l'area del crollo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sarà la relazione tecnica dei vigili del fuoco a chiarire le cause del crollo del controsoffitto avvenuto ieri sera al Centro commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta. Il cedimento è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 11 maggio 2024, attorno alle ore 21,00, scatenando il panico tra i presenti. Il controsoffitto è venuto giù, nei pressi della piazza centrale del centro commerciale, dove si trova la gelateria La Scimmietta, trascinandosi dietro pannelli di cartongesso, materiale edile e impianti vari. Per fortuna nessuno si è fatto male, l'incidente non ha causato feriti. Il Centro Campania era in chiusura, la struttura era ormai vuota. Mentre anche l'area era già stata transennata, prima del crollo, dal personale della security che si era allarmato per strani rumori. Il Centro Campania oggi sarà aperto, ma l'area del crollo oggi resterà interdetta per ulteriori verifiche.

Le possibili cause del crollo: indagine dei pompieri

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, con una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise. L'allerta è stata lanciata dal personale della security che, avendo avvertito rumori sospetti, aveva già provveduto a transennare l'area. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per rimuovere le macerie pericolanti e mettere in sicurezza l'area. Le cause del crollo sono ancora da accertare. Tra le ipotesi c'è quella di un possibile sovraccarico delle strutture o di un tendino che si sarebbe staccato in un angolo, provocando in pochi minuti la caduta di pannelli dalla controsoffittatura. Ma sarà la relazione tecnica dei funzionari dei vigili del fuoco ad accertare le motivazioni.

