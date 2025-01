video suggerito

Crolli a Napoli: calcinacci danneggiano due auto in sosta in centro, un ramo sfiora una passante al Vomero Nella serata di ieri alcuni calcinacci sono crollati su due auto in sosta al corso Garibaldi: Questa mattina, invece, il ramo di un albero è caduto al Vomero, sfiorando una passante.

A cura di Valerio Papadia

I calcinacci crollati in corso Garibaldi

Momenti di paura a Napoli, tra ieri e oggi, a causa di due crolli che, soltanto per un fortuito caso, non hanno provocato gravi conseguenze. Il primo episodio si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 22 gennaio, in corso Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale: alcuni calcinacci sono caduti da un edificio, colpendo due automobili in sosta, che sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che hanno messo in sicurezza l'area; fortunatamente, nessun passante è stato colpito.

Il ramo crollato al Vomero

Il secondo crollo, invece, si è verificato questa mattina, giovedì 23 gennaio, in via Luca Giordano, nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli: un ramo si è staccato da un albero e ha sfiorato una passante. A raccontare l'episodio è stato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari: "Nonostante i tempi siano oramai maturi, visto che siamo in pieno inverno, anche in relazione alle tempistiche indicate in norme e regolamenti, non è ancora iniziata l’operazione di potatura degli alberi posti lungo le strade e le piazze del quartiere Vomero – sottolinea Capodanno -. Un’operazione che notoriamente va eseguita proprio in questi periodi, pure per riequilibrare alberi che potrebbero risultare sbilanciati o che oscillano molto in caso di vento forte". Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per la messa in sicurezza del ramo.