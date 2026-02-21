napoli
Crollano pietre in via Nuova Bagnoli, è la strada dove passano i tir dei cantieri America’s Cup

Transenne in via Nuova Bagnoli, chiusa ieri sera per crollo di calcinacci in strada. Oggi riaperta. Si tratta della strada usata dai tir dell’America’s Cup.
A cura di Pierluigi Frattasi
Crollano pietre da una palazzina in via Nuova Bagnoli, la strada, adiacente all'ex Italsider, dove passano i tir impegnati nei cantieri dell'America's Cup. Il cedimento è avvenuto ieri sera. Sul posto sono arrivati i tecnici della Protezione Civile del Comune di Napoli e i vigili del fuoco. La strada è stata provvisoriamente chiusa con dei bidoni per consentire le operazioni di messa in sicurezza, poi è stata riaperta. Attualmente è transennato solo il marciapiedi antistante la palazzina al civico 660. Si tratta di un immobile con problemi di dissesti segnalati già in passato. Negli scorsi giorni si erano verificati dissesti nella strada, dove transitano i camion dei cantieri. Il Comune di Napoli ha annunciato che tutte le strade circostanti il Sin di Bagnoli-Coroglio saranno rifatte nei prossimi mesi.

La denuncia di Borrelli (Avs) ed Europa Verde: "Sfiorata tragedia"

Sulla vicenda sono intervenuti il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ed Europa Verde, con il consigliere municipale Lorenzo Pascucci e gli attivisti Rosario Pugliese e Roberto Russo: "Dopo anni di incuria e mancate risposte, è accaduto ciò che era prevedibile da tempo e per fortuna non ci risultano essere vittime o feriti". Come riportato da Pugliese e Russo, si sarebbero "verificati crolli di calcinacci sulla strada che è stata chiusa momentaneamente per motivi di sicurezza. L'importante è dare risposte certe ai residenti di via Nuova Bagnoli 660 che da troppi mesi, ormai convivono con queste criticità; stasera si è sfiorata una tragedia", dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli, il consigliere municipale Lorenzo Pascucci e gli attivisti di Europa Verde Rosario Pugliese e Roberto Russo.

