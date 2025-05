video suggerito

Crollano calcinacci dal palazzo, donna colpita alla testa a Napoli: arrivano i carabinieri Calcinacci crollati da un palazzo in via Carlo Poeio a Chiaia. Colpita la donna che stava passeggiando. Trasportata in ospedale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Crollano calcinacci da un palazzo in via Carlo Poerio a Chiaia. Colpita alla testa una donna che stava passeggiando tranquillamente in strada. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di oggi, martedì 6 maggio 2025. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, alcune pietre si sarebbero staccate dal cornicione di un edificio, che si trova in via Poerio, all'incrocio con via Fiorelli.

Colpita da calcinacci a testa e spalla

I calcinacci sarebbero precipitati al suolo, investendo una donna di mezza età che stava camminando sul marciapiedi in strada. La signora, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta ferita al capo e ad una spalla. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, con la pattuglia dei carabinieri che hanno provveduto subito a transennare l'area e i vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza. I pompieri hanno verificato l'area del distacco e provveduto allo spicconamento.

La ferita trasportata in ospedale

Sul posto anche l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sanitarie alla malcapitata. Dopo essere stata stabilizzata, la paziente è stata trasportata d'urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti. Secondo quanto appreso, la donna non sarebbe in gravi condizioni. L'episodio ha riacceso i riflettori sul rischio di distacchi di calcinacci e sulla caduta di oggetti dall'alto. Purtroppo a Napoli episodi del genere non sono infrequenti ed in passato hanno mietuto anche delle vittime, basti ricordare il 14enne Salvatore Giordano, morto nel luglio 2014 a seguito del distacco di un rosone dalla facciata della Galleria Umberto I di Napoli.