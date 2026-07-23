Crolla un muro al Parco Matarazzo a Posillipo e blocca il viale d’accesso, decine di persone intrappolate

Un crollo di un muro di confine è avvenuto stamattina al Parco Matarazzo a Posillipo. I massi hanno bloccato la strada di accesso isolando i residenti. Sul posto i pompieri.

Un crollo di un muro di confine è avvenuto stamattina al Parco Matarazzo, in via Alessandro Manzoni 61, al confine tra i quartieri di Posillipo, Vomero e Fuorigrotta. I massi hanno bloccato il viale di accesso, isolando di fatto decine di famiglie di residenti che abitano nei palazzi all'interno del parco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale della protezione civile del Comune di Napoli, che stanno provvedendo a sgomberare la strada dai detriti e alla messa in sicurezza del muro. "Il crollo – racconta a Fanpage.it uno degli abitanti – è avvenuto all'improvviso. Per un attimo non ci rimaneva un signore sotto e un minuto prima sono passati due ragazzini".

All'interno del parco ci sono circa una decina di palazzine che sono rimaste isolate, nell'attesa dei soccorsi. Il muro perimetrale crollato sembra appartenga ad una società privata, ma si tratta solo di ipotesi, al momento, in corso di accertamento. Il crollo sarebbe avvenuto questa mattina, giovedì 23 luglio, attorno alle 11, in corrispondenza di un punto del viale che si trova poco dopo l'arco di accesso. Le persone all'interno del parco si sono ritrovate improvvisamente impossibilitate ad uscirne. Sono state allertati sia i carabinieri che i vigili del fuoco, questi ultimi prontamente giunti sul posto con squadre e attrezzature.

"Dalle prime verifiche – spiega a Fanpage.it l'assessore Edoardo Cosenza, con delega alla protezione civile – sembra che nel fare dei lavori, un muro di tufo perimetrale abbia ceduto. A seguito del cedimento, sia calcinacci che terreno sono finiti in una stradina laterale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta la protezione civile comunale". Il crollo, quindi, avrebbe riguardato una stradina esterna al parco Materazzo, ma utilizzata probabilmente dagli abitanti che abitano giù. Sul luogo anche l'impresa che stava eseguendo i lavori e che ha offerto subito disponibilità. Non appena i vigili del fuoco daranno l'ok per la sicurezza, sarà possibile l'intervento di sgombero e di ripristino.